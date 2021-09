Navy Seals Bari, si torna a correre

I Navy Seals Bari del football americano danno appuntamento per giovedì 9 settembre alle 19.30, Stadio della Vittoria di Bari (ingresso di via di Maratone 15) per il primo momento di selezione e ripartenza delle attività agonistiche.

"L’idea di base - si legge sul profilo social del sodalizio barese - è quella di creare un circolo virtuoso intorno ad uno sport minore come il Football Americano ed avvicinare ad esso il più alto numero di persone possibili, siano esse giocatori, dirigenti, fans o sostenitori. La squadra dalla sua nascita ad oggi ha partecipato ai campionati nazionali di CIF9 centrando sempre l'obbiettivo play off e risultando sempre tra le migliori 8 squadre su 40 del campionato con il nome di Patriots Bari, per poi evolvere nel Settembre 2015 nei NAvy Seals Bari, nome che racchiude la produttiva collaborazione con i SeaMan Milano con cui è stato avviato un gemellaggio proattivo che porterà strette collaborazioni tra i due Team".

Per tutte le informazioni, contattare il numero 3896812217.