Euz II d'argento ai Mondiali Platu25

Circolo della Vela sul podio grazie a «Euz II» che porta a casa l'argento ai Mondiali Platu25 a Nida, in Lituania. Davanti all'imbarcazione barese si piazzano solo gli estoni di «Penelope».

Per l’equipaggio dell'armatore e drizzista Francesco Lanera è il secondo argento mondiale dopo altri 5 ori e un argento e ben 11 titoli italiani. Oltre che da Lanera, al timone di «Euz II» anche il nostro socio benemerito Corrado Capece Minutolo insieme ad altri pezzi da novanta della vela italiana come Paolo Montefusco (CV Brindisi, tattico), Roberto Santomanco (LNI Ostuni, prodiere) e Valerio Galati (LNI Trani, alle vele).