Il Cus Bari sceglie Di Pasquale per allenare gli Under della pallanuoto

In casa Cus Bari si cambia registro. La novità riguarda la sezione pallanuoto dove Daniele Di Pasquale è stato scelto come nuovo allenatore del settore giovanile. Per tanti anni giocatore e capitano della Waterpolo Bari, Di Pasquale prenderà il posto del tecnico Eugenio Orsi, che ha lasciato il ruolo per motivi personali.

“Sono molto felice di far parte del Cus Bari – ha affermato Di Pasquale – e sono contento di essere stato presentato proprio dallo stesso tecnico che ha dovuto lasciare la panchina. Sicuramente continuerò sul solco segnato da lui”.

Neo laureato in scienze motorie, Daniele Di Pasquale guiderà le squadre Under16 e Under18 nei campionati regionali, che seguiranno l’evoluzione dell’emergenza sanitaria. L’auspicio del Cus è quello però di puntare sul settore giovani, anche con le categorie più giovani, in modo da fare dab acino alla prima squadra che quest’anno militerà nel campionato di serie C. In tal senso il ruolo del nuovo tecnico sarà fondamentale, visto il suo percorso sportivo che lo ha portato nel 2016 e 2017 a giocare per due anni in A2 con la Waterpolo Bari, società nella quale militava prima di passare al Cus.

“Ringrazio la mia vecchia società – continua il neo cussino – per gli anni trascorsi insieme e i risultati raggiunti. Ora mi concentrerò sul mio ruolo di tecnico cercando di riatletizzare i ragazzi fermi da un anno e mezzo, trasmettere loro le mie conoscenze tecniche e tattiche accumulate in vent’anni di sport, ma anche la passione, il sacrificio e l’organizzazione, che credo che siano fondamentali da inculcare tra i giovani”.

A coadiuvare il lavoro di Daniele Di Pasquale ci sarà Martino Orsi, fratello di Eugenio, che sio ccuperà della preparazione atletica dei ragazzi e seguirà i portieri, avendo giocato lui stesso in questo ruolo.