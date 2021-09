Centro Fitness Dharmha, a Casamassima si torna a fare sport

Primo giorno della nuova era del Centro Dharmha di Casamassima che stamattina ha ufficialmente aperto i battenti del rinnovato Centro Fitness di via Parente rimasto chiuso dallo scorso ottobre per via delle restrizioni Covid.

Parte, quindi, la seconda vita della struttura gestita dal presidente ed imprenditore barese Beppe Tatone che, ieri sera, nel rispetto delle norme Covid ha mostrato in anteprima a dipendenti ed ospiti d'eccezione i nuovi locali degli oltre 3mila mq della struttura. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Casamassima Giuseppe Nitti ed il primo cittadino di Capurso Michele Laricchia.