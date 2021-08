Tennistavolo, la provincia di Bari cala il poker in azzurro

Antonio Giordano, Sofia Minurri, Sofia Episcopo e Marina Misceo sono i quattro volti del poker calato dal tennistavolo barese, in questi giorni convocati con le Nazionali Under19, Cadet e Mini-Cadet di tennistavolo.

Da avantieri sino al 5 settembre, Antonio Giordano (oggi a Torino dopo i primi passi mossi a Casamassima) giocherà al Centro Tecnico Federale di Terni con la Nazionale Maschile Under 19 del tecnico federale Ivan Malagoli Lanzoni. Da ieri al 2 settembre, invecem Sofia Minurri, Sofia Episcopo del Ctt Molfetta e Marina Misceo della Ennio Cristofaro Casamassima saranno nella località sarda di Muravera per uno stage con la Nazionale Femminile Cadet e Mini Cadet. Tutte supervisionate dal tecnico federale Rossella Scardigno. Al termine dello stage, si svolgerà la dodicesima edizione della Coppa Muravera, torneo organizzato dall’Associazione Dilettantistica Muravera Tennistavolo con le più promettenti ragazze del panorama italiano di discplina.