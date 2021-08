Tigri Bari, dal 31 agosto si torna a correre

La palla ovale barese torna a rotolare sull'erba dello Stadio Della Vittoria. E' tempo di ripartenza post Covid in casa Tigri Rugby Bari 1980, prima società rugbistica pugliese (il team Senior milita nella C di Elite regionale) pronta a scaldare i motori per la stagione 2021/22.

I primi riflettori sono puntati sul settore giovanile. E l'appuntamento è già fissato per martedì 31 agosto - dalle 19.30 alle 20.30 - per le categorie mini rugby (nati dal 2011 al 2017), Under 13 (2009-10) e Under 15 (2007-2008). Nella sessione successiva, dalle 20.30 alle 21.30, toccherà ad Under 17 (2005-2006) e Under 19 (2003-2004).

Nelle prossime ore, la società del presidente Gennaro Totaro e del direttore Carmine Volpetti ufficializzerà anche i nomi dello staff tecnico di tutte le formazioni. A cominciare da mister Vincenzo Scarano, tecnico di rilievo dell'intero panoramana pugliese.