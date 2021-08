Waterpolo Bari, la panchina a Paolo Baiardini

Voltare pagina e farlo nel migliore dei modi possibili. La Waterpolo Bari, squadra della pallanuoto maschile del capoluogo pugliese, si rimette in corsia dopo l'inattesa retrocessione in serie C. Una ripartenza in piena regola che - senza escludere la possibilità nemmeno remota di un ripescaggio in B - vedrà i reds del presidente Lele Merlini tra le formazioni protagoniste della stagione sportiva barese dopo tutti i rallentamenti e i problemi legati al Covid.

Il volto del cambiamento porta il nome di Paolo Baiardini, giovane tecnico romano (classe '82) che poche ore fa ha raggiunto l'accordo col sodalizio barese per guidare la squadra Senior e tutto il settore pallanuoto biancorosso nella stagione 21/22. Baiardini, già video analista dello staff azzurro, porta in dote un biglietto da visita di grande valore. Sin dal 2016 è infatti l'assistente tecnico delle nazionali giovanili, avendo anche fatto parte dello staff della nazionale maggiore. Ad oggi è pure assistente tecnico negli staff Under 15 e Under 17 di Massimo Tafuro. Il nuovo tecnico della Waterpolo Bari ha vinto con la rappresentativa 2002 e un oro europeo Under 17 nel 2019.

"Ricominciare - l'intervento del presidente Merlini - è sempre più difficile che partire da zero. Per questo abbiamo deciso di farlo nel miglior modo possibile scegliendo con un uomo ed un tecnico di indiscusse qualità, ma soprattutto con una visione ed una esperienza più che mai globale. Dopo l’amara retrocessione in C e il ricambio generazionale in seno alla prima squadra- continua il numero uno della Waterpolo Bari - era necessaria una svolta anche nel settore tecnico. Sono sicuro che Paolo, alla luce della sua esperienza in ambito giovanile, sia la persona adeguata che possa dare nuovo entusiasmo e ulteriore spinta al nostro settore pallanuoto. In questo modo miglioreremo l'interazione costante tra tutte le categorie ed i tecnici, immaginando di non perdere mai di vista il filo rosso che lega tutti i nostri atleti".

Nello staff di Baiardini, che seguirà direttamente prima squadra, Under 18 e Under 16, ci saranno anche Andrea Carnimeo e Giovanni Tau. Queste le due prime parole da allenatore dei reds: "Con la Waterpolo Bari - precisa Baiardini - ci sono sempre stati ottimi rapporti e negli anni ci siamo incontrati più volte. Finalmente, abbiamo potuto finalizzare e trasformare un rapporto di stima in un rapporto concreto di attiva partecipazione. Il mio obiettivo principale è il lavoro e trasferire esperienza e sistema di lavoro per condurre nel tempo i tanti ragazzi ad affacciarsi in campionati sempre più competitivi e centrali. Ringrazio il presidente e tutta la dirigenza per il loro sforzo organizzativo in questo periodo non facile per una società sportiva. Sono pronto ad iniziare questa nuova avventura con un entusiasmo particolare perché tornerò in Puglia, terra con cui ho un legame speciale".