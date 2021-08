Riecco il Dharmha: Bari e provincia avranno la loro "Accademia del Fitness"

Gli sportivi di Casamassima e di tutta l'area metropolitana di Bari non stanno più nella pelle. La data cerchiata di rosso è il prossimo 1 settembre, giorno di riapertura del rinnovatissimo centro Dharmha di Casamassima (www.dharmha.it), struttura polifunzionale di via Don Domenico Parente che interromperà la lunga astinenza iniziata nel mese di ottobre 2020. Da quanto, cioè, la struttura casamassimese è stata costretta a serrare le porte ai suoi circa duemila utenti a causa delle disposizioni governative di chiusura per il Covid 19

"Siamo pronti per la riaperura - fa sapere l'amministratore unico e noto imprenditore capursese, Beppe Tatone. Il nuovo Dharmha sarà una vera e propria Accademia del Fitness multidisciplinare per amanti dello sport amatoriale, ludico ma anche agonistico". In tutto, tremila mq di aree dedicate dove in passato sorgevano due piscine (una semi olimpica). Tra dieci giorni, ci si potrà allenare su una vasta area di mille mq con oltre 94 attrezzi Technogym (azienda italiana leader del settore), di cui quasi una trentina a carico libero senza limite di peso. Per ogni gruppo muscolare si potranno utilizzare almeno venti macchinari.

Ragioniamo di una maestosa sala attrezzi con zona riservata alla pesistica, al calisthenics (lavoro a corpo libero), al funzionale e al powerlifting con una gabbia super accessoriata di circa 15 metri di lunghezza. Tutte le attività saranno seguite da specialisti e professionisti (per le arti marziali spiccano i campioni baresi Mitola e Catacchio) in corsi strutturati ad hoc. Delle quattro sale per settore sportivo, uno spazio è ritagliato pure la preparazione atletica agonistica e dei concorsi pubblici per le forze armate.

La chicca Dharmha sarà proprio rappresentata dal "Tempio delle arti marziali" - un salone di 400 mq riservato a queste discipline con un ring di 7,30 metri per lato, quadrato regolamentare di 53 mq per ospitare i campionati italiani federali di disciplina (pugilato, MMA, Kick boxing, Karate, Jujutsu e altro) con tanto di circuiti di telecamere per la trasmissione in streaming degli eventi. Nella circostanza, si potrà disporre di uno spazio attiguo di altri 800 mq per ospitare il pubblico. Quindi, largo a danza, ginnastica dolce, posturale, yoga e fly pilates (ginnastica artistica staccati da terra).

Il tutto nel rispetto delle norme Covid per cui - oltre alla sanificazione degli ambienti - saranno rispettati i filtri di accesso con green pass vaccinale per non oltre 150 persone ogni ora. Per aumentare la sicurezza, diluiti fascia oraria (start ore 6.30) e giornaliera (apertura domenicale). In pratica, il top per gli "ingordi" del workout.