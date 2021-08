Tennistavolo, uno stage con la Ennio Cristofaro dal 29 agosto al 2 settembre

La Associazione Sportiva Dilettantistia Ennio Cristofaro Casamassima apre le porte per invitare tutti gli amanti del tennistavolo e i semplici curiosi di questa disciplina per svolgere uno stage preliminare in vista dell'inaugurazione della stagione agonistica 2021/22.

La Ennio Crisfoaro è da anni tra le prime realtà italiane del settore e quest'anno l'unica realtà barese a rappresentare Bari e la sua provincia in un campionato di serie A. Le giornate dedicate allo stage sono comprese tra domenica 29 agosto e giovedì 2 settembre. L'appuntamento è al Palazzetto dello Sport “Angelo Pugliese” di via Raffaello Sanzio a Casamassima, dove un gruppo di tecnici di fama internazionale giocatori a livello nazionale (tra cui Massimiliano Mondello e Maurizio Massarelli, insieme a due sparring Samuel Tobi Falana e Celeste Leogrande, giocatori della Serie A2 Maschile e della Serie A1 Femminile) daranno vita a 5 giornate di allenamento intensivo in vista degli impegni futuri.

Per ricevere maggiori informazioni, si può contattare la società sulla pagina Facebook e chiamare il numero 345 455 3569.