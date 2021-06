Vela d’altura: terzo posto per Morgan IV del CC Barion al campionato italiano assoluto

Terzo posto per Morgan IV del Circolo Canottieri Barion al Campionato Italiano Assoluto 2021 di vela d’altura disputato a Punta Ala, in Toscana. L’imbarcazione dell’armatore barese Nicola de Gemmis ha conquistato il podio nel gruppo 1 Classi A+B Crociera. Un altro ottimo piazzamento che arricchisce il palmares di Morgan, classificatosi dietro Canopo di CN Riva di Traiano laureatosi campione italiano e Athyris &C di CV Roma, giunto secondo.

Sei i titoli italiani assegnati, nella manifestazione ospitata dallo Yacht Club Punta Ala e svoltasi in condizioni meteomarine straordinarie. Anche l’ottava e ultima prova in programma si è corsa con vento da nord tra 15 e 17 nodi di intensità ed ha visto Morgan IV confermarsi al terzo posto della classifica parziale dei primi giorni, che è già di per sé un risultato ragguardevole, vista la competitività dei concorrenti.

Un riscontro che certifica una volta di più il valore dell’equipaggio composto da Marco Bartoletti al timone, Mario Zaetta alla tattica, Enrico Clementi alla randa, Antonio Bizzarro navigatore, Marco Lautino e Antonio Magistro tailer, Roberto Innamorato e Roberto Santomanco a prua, Nicola de Gemmis alle drizze.

Tanta soddisfazione, come è giusto che sia, ma anche un pizzico di rammarico, nel bilancio dell’armatore Nicola de Gemmis: «Siamo contenti – il suo commento al rientro da Punta Ala – e non potremmo che esserlo, visto il podio raggiunto. Peccato solo per un problema tecnico che ci ha penalizzato nelle due regate del primo giorno e che in competizioni come questa finisce per compromettere l’andamento complessivo. Abbiamo però dato un segnale importante: ci siamo sempre, in appuntamenti come questi, e lo saremo anche nei prossimi».