Canoa, bene Alessandra Centrone del CC Barion alla gara nazionale di Castel Gandolfo

Si conferma fra le migliori canoiste d’Italia, Alessandra Centrone del Canottieri Barion. L’atleta 15enne ha fatto benissimo anche alla Gara Nazionale di canoa velocità disputata a Castel Gandolfo, sebbene fosse la più giovane delle partecipanti, tutte Juniores. Nella manifestazione, valida anche come selezione per la Nazionale under 23 e juniores, la Centrone si è distinta sia sui 200 che sui 500 metri.

Ottima, in particolare, la performance sui 200 metri, che ha visto la promettentissima canoista del CC Barion piazzarsi al quinto posto con il tempo di 44.61, a meno di mezzo secondo di distanza dalla prima classificata. Un risultato davvero notevole, se si pensa che Alessandra Centrone gareggia fra le Juniores pur appartenendo, per età, alla categoria Ragazze, con i suoi 15 anni.

Buono il riscontro anche nella seconda giornata di gara che ha visto la canoista barese cimentarsi nel K1 500 metri. Ritrovatasi nella semifinale più veloce, la Centrone ha partecipato alla successiva finale B, in cui ha conquistato il secondo posto a riprova del suo valore. Una prova caparbia anche in questo caso, a dispetto dal confronto con atlete più grandi di età.

Intanto il Canottieri Barion non si ferma, dalla canoa al canottaggio. Sono in sedici gli atleti partiti per la Lombardia, 14 atleti più l’allenatore Alessandro Dironzo coadiuvato da Marco Raffaele: destinazione Gavirate, sede dei Campionati Italiani Assoluti di canottaggio.