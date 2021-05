Campionato Zonale Dinghy, il CC Barion scatta con Costantino

Va a Gigi Costantino del Canottieri Barion la prima tappa del campionato zonale Dinghy VIII Zona Fiv, svoltosi proprio al circolo barese di molo San Nicola. Un successo ottenuto dopo essere sempre salito sul podio nelle quattro prove disputate: due vittorie, più un secondo posto ed un terzo.

Si piazza in seconda posizione Carlo Schena in gara per la sezione velica Marina Militare Taranto, forte di un primo posto, di un secondo e di un terzo, oltre ad un sesto posto scartato in quanto peggiore piazzamento. Ruolino simile per Francesco Laera di Lni Monopoli che completa il podio in classifica generale con due secondi posti ed un terzo e senza mai scendere sotto il quinto, la sua peggior performance di gara.

Nove i partecipanti, cimentantisi in una due giorni caratterizzata da vento sostenuto, soprattutto in occasione delle ultime prove. Ai nastri di partenza pure Francesco Rossiello presidente del Circolo Canottieri Barion, in gara anche con Stefano Antoncecchi. Rappresentati anche il Circolo della Vela Brindisi e la tarantina Azimuth.