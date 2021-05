Vela d'altura, Morgan IV del CC Barion quarta all'Orc European Championship

Fuori dal podio ma dentro la gloria. Quarto posto per Morgan IV del Circolo Canottieri Barion all’Orc European Championship di vela d’altura, disputato fra Napoli e Capri nei giorni scorsi. L’ottimo piazzamento è arrivato in classe B, nella classifica della divisione Corinhtian riservata agli equipaggi non professionisti. Si tratta dell’ennesimo risultato di rilievo per l’imbarcazione dell’armatore barese Nicola de Gemmis che ha subito ribadito la propria competitività alla ripresa delle competizioni. Per Morgan IV anche la decima posizione nella graduatoria Overall della stessa classe.

Corposa flotta di 62 barche per il Campionato Europeo della ripartenza, dopo la mancata disputa dell’edizione 2020 cancellata per l’emergenza sanitaria. Tre i giorni di regate sulle boe con lo svolgimento di sei prove che hanno visto Morgan IV riportare i migliori riscontri nelle ultime due. Cinque le prove valide per l’assegnazione del titolo con lo scarto della peggiore, e così la barca del Canottieri Barion ha agguantato la quarta posizione in coabitazione con Interceptor di Cn Senigallia, sfiorando la terza occupata dalla rumena SetSail di Electrica Balcan. La vittoria nella classifica Corinthian è andata a Chestress 3 di Y.C. Italiano davanti a Reve de Vie di C.N. Sambenedettese.

Grossa soddisfazione per il collaudato equipaggio di Morgan IV composto da Mario Zaetta al timone, Marco Bartoletti alla randa, Roberto Innamorato e Marco Laurino alle scotte, Corrado Capece Minutolo alla tattica, Antonio Bizzarro navigatore, Gabriele Gorgoni e Fabio Affatati a prua, Nicola de Gemmis alle drizze.