Canottaggio: Piediluco, due finali per il Circolo Canottieri "Barion"

Piediluco è più dolce, per il Canottieri Barion. Il ritorno in Umbria per il 2° Meeting nazionale di canottaggio porta al circolo barese le due finali sfuggite nel primo meeting. Il meglio arriva dalla categoria Ragazzi, con Quaranta nel singolo femminile e Capone e Leonetti nel doppio maschile sempre più competitivi.

Nella due giorni di gare i tre giovani canottieri sono arrivati sino in fondo, dopo aver superato brillantemente qualificazioni e semifinali. Al primo anno nella categoria Ragazze, la 15enne Alessandra Quaranta ha centrato un ottimo sesto posto in finale A. Ed in finale A sono approdati anche i 16enni Francesco Capone e Giancarlo Leonetti che si sono piazzati ottavi.

Riscontri incoraggianti cui si aggiungono le qualificazioni per tre finali B: due le ha conquistate fra gli Juniores il 18enne Giuseppe Bellomo, ripresentatosi in gran spolvero alle competizioni nazionali. Per lui una sesta posizione nel singolo ed una settima nel 2x, con il 17enne Luigi Tamborrino. Finale B anche per il 22enne Luigi Dolce, quinto nel singolo Pesi Leggeri. Da segnalare anche il quarto posto ottenuto da Ilaria Bovio, 18 anni, a bordo dell’8 misto femminile griffato Pro Monopoli, nella categoria Juniores.

Bene anche il 17enne Michelangelo Quaranta, junior per età ma in gara fra i senior: sesto in semifinale del singolo e quinto nelle qualificazioni del doppio a soli tre secondi dall’accesso in semifinale, in coppia con Tamborrino. Si arenano alle qualificazioni anche i percorsi di Dolce nel 2x Pesi Leggeri, in un equipaggio misto con Tevere Remo (terzo posto) e del doppio Ragazze composto da Chiara Tamborrino, 15 anni, e Sofia Caliandro, 14, giunte quinte.

«Siamo soddisfatti – commenta Carlo Quaranta, direttore sportivo del Canottieri Barion – Abbiamo conquistato la qualificazione alle due finali A che ci era sfuggita al primo meeting nazionale, e riuscirci in due specialità con un altissimo numero di iscritti è sempre un grande risultato. Molto bene anche chi si è riaffacciato dopo un po’ di tempo a contesti molto competitivi come quello di Piediluco. Bisogna però considerare che il nostro deve essere un percorso di crescita, guai a fermarsi. E adesso sotto con la preparazione dei campionati italiani di metà giugno».