Atletica, “Festival della Velocità”: ottimi risultati per gli atleti del Cus Bari

Prima sfida assoluta a Bari tra Bari e Bisceglie. Il via del derby alle 20,30

Calcio

​Ultima gara stagionale del campionato di serie C. Prima dei play off il Bari affronta i cugini del Bisceglie per prepararsi al meglio. Crisi di gioco e risultati affliggono il Bari oggi basta un punto