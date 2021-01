Canottaggio: ottimo piazzamento del Cus Bari nel trofeo D’Aloja

Giovedì 7 gennaio la Federazione Italiana Canotaggio ha pubblicato la classifica del Trofeo D’Aloja, nel quale il Cus Bari ha ottenuto il nono posto generale, su 230 società, piazzandosi primo tra le squadre pugliesi e secondo nel Meridione, con un miglioramento sorprendente rispetto alla precedente edizione, di ben cinquantasette posizioni.

Questo riconoscimento considera le competizioni delle categorie giovanili, dagli 11 ai 14 anni, sommando i punteggi di tutte le gare svolte nel 2020. Per il Cus Bari hanno gareggiato Eva Gatto, Carlo Cucci e Daniele Loconsole nella categoria Cadetti, Filippo Prezioso, Davide Annacontini, AJ Liantonio, Nicola Rotondo e Bruno De Santis tra gli Allievi C, Miriam Loconsole, Roberta D'Alessandro, Gloria Licciardi , Francesco Cioffi, Andrea Licciardi e Matteo Chimenti per gli Allievi B, Alessia D'Alessandro, Andrea Annacontini, Brian Liantonio e Nicola Loseto negli Allievi A. A seguire gli atleti sono stati i tecnici Alberto Boccuto, Saverio Binetti, Carlo Vedana e Angelo Natuzzi.

“Guardando la classifica – ha affermato Boccuto – possiamo essere davvero soddisfatti. Siamo arrivati noni in Italia, dietro a importanti società quasi tutte del centro Nord. Tra l’altro parlando di aree geografiche, siamo secondi tra le società del Sud Italia, dopo la quarta CC Peloro di Messina e primi in Puglia”.

Il 2020 è stato un anno segnato negativamente dal Covid-19 e dal lockdown per contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2. Le competizioni sono state poche, 4 in tutto e i ragazzi delle categorie giovanili non hanno potuto allenarsi assiduamente in acqua. Alcuni degli atleti in questione, i più grandi, dotati di remoergometro dal Centro Universitario Sportivo barese, si sono allenati da casa, seguiti costantemente dagli allenatori sulle piattaforme di videoconferenza. Tutti, invece, sempre monitorati, hanno eseguito allenamenti di ginnastica.

“Considerando che la preparazione in acqua è stata davvero minima, per noi questo piazzamento è un ottimo risultato. I più piccoli, ovvero gli Allievi A, categoria iniziale per gli atleti di dieci anni, oltre a non aver potuto prepararsi neppure con i vogatori, hanno disputato una sola gara in questa stagione segnata dalle restrizioni”.

Fondamentale per il nono posto di questo anno, rispetto al sessantaseiesimo del 2019, è stato il buon risultato nel “Meeting Nazionale Giovanile” del Centro–Sud, disputatosi a fine settembre, nel quale i ragazzi del Cus Bari sono arrivati primi a pari merito con la squadra della Guardia di Finanza e la Tevere Remo