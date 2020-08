Antonio Capogna, «lo sviluppo sostenibile è tra gli obiettivi che ci prefiggiamo»

Economia, sostegno sociale, lavoro e ambiente sono i temi caldi di Antonio Capogna che, promuovendo idee programmatiche al cambiamento in regione, punta a realizzare con interventi concreti quelle trasformazioni per cui si è battuto per anni.

«Lo sviluppo sostenibile è tra gli obiettivi che ci prefiggiamo e per riuscirci dovremo liberare i cittadini e le imprese dalle inutili incombenze burocratiche e fiscali che danneggiano soprattutto le piccole realtà» spiega Capogna.

«Il peso della burocrazia farraginosa è troppo costoso in termini di tempo e di risorse economiche e solo le grandi realtà imprenditoriali hanno le forze per poterlo sostenere. Questo sistema, ormai cristallizzato da troppo tempo in tutti i processi istituzionali (non solo nazionali, ma anche regionali!), ha condannato i piccoli imprenditori pugliesi, siano essi agricoli, commercianti, edili o dei settori più moderni, all'impossibilità di crescere e competere con le realtà economiche più grandi».

Forte senso della comunità e una visione politica rinnovata tengono insieme solidarietà e sviluppo, due mondi che collimano soprattutto ad appannaggio dei più deboli. In tal senso i giovani devono essere messi in condizione di poter lavorare senza restare invischiati in meccanismi burocratici obsoleti e incalza Capogna «anche i giovani pugliesi con le migliori intenzioni e potenzialità di impresa hanno subito un grave danno da tutto ciò, vedendosi, con le ali spezzate, costretti ad accettare condizioni di lavoro indicibili e, nel "migliore" dei casi, ad abbandonare la propria terra, la Puglia, la regione più bella del mondo.

Solo unendo pragmatismo e principi morali – conclude Capogna – si può attuare una visione politica tesa al cambiamento e al rinnovamento della regione».