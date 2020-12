Covid e trasporto scolastico, Picaro: «Comune cinico con le ditte che svolgono il servizio»

«Comune cinico con le ditte che svolgono il servizio».

A dirlo il consigliere comunale Michele Picaro )capogruppo Misto Centrodestra).

«In questi giorni - spiega - apprendo con sgomento che l’amministrazione comunale di Bari, a seguito del perdurare dell’incertezza governativa e regionale sull'apertura o chiusura delle scuole, intenda disconoscere gli obblighi contrattuali economici previsti con le ditte che effettuano il servizio di trasporto, prevedendo la fatturazione solo delle corse effettivamente realizzate, nonostante tutti gli autobus ed il relativo personale siano stati messi a disposizione del servizio. Appare di tutta evidenza l’illegittimità di tale azione che oltre a dimostrare l’assoluto cinismo dell’amministrazione Decaro rispetto alla crisi economica in cui anche il settore trasportistico è stato investito, mette in seria difficoltà le imprese aggiudicatarie a garantire le retribuzioni del personale e la corretta prosecuzione del servizio. In tal senso, per tutelare la sopravvivenza delle aziende, le retribuzioni del personale, nonché la prosecuzione del servizio in capo alle famiglie baresi, ho presentato un'interrogazione per impegnare l’amministrazione a garantire il buon andamento del servizio, senza giocare sulla pelle delle persone e delle imprese».