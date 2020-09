Ecco il nuovo Consiglio regionale della Puglia: tutti gli eletti

Operazione "Stazioni sicure": controlli a tappeto della Polizia a Bari Centrale

Nella giornata del 17 settembre scorso sono state 664 le persone sottoposte a controllo in 22 stazioni ferroviarie, tra cui una denunciata all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza al foglio di via del Questore e una segnalata al Prefetto per uso di stupefacenti; centinaia i bagagli