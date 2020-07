Nodo ferroviario di Bari, Decaro: «Una svolta per la nostra comunità»

“Finalmente entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del nodo ferroviario di Bari un’opera strategica che la città attende da più di 10 anni e che per tanti motivi rappresenterà una svolta per la nostra comunità».

Così commenta il sindaco Antonio Decaro la consegna dell'appalto per la realizzazione della variante ferroviaria a sud di Bari.

«Dal punto di vista trasportistico - afferma Decaro - la nuova tratta ferroviaria renderà il sistema di trasporto pubblico su ferro una reale alternativa per migliaia di studenti e pendolari che ogni giorno raggiungono la città. Si pensi solo al sistema di nuove fermate che sarà realizzato, e che di fatto coprirà l’intero accesso dalle zone a sud e a sud est di Bari con la connessione di importanti hub di sviluppo, quali ad esempio il campus universitario del Politecnico. Dal punto di vista urbanistico, invece, finalmente per la città è come se si abbattesse un muro che fino ad oggi l’ha separata in due. Quei binari, che seguono parallelamente la costa sud non sono solo una cesura tra due quartieri, ma hanno rappresentato un freno allo sviluppo di un intero territorio. Ci sono voluti tanti anni e tante persone che ci hanno creduto e che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. Oggi possiamo dire di aver centrato un traguardo importante e che sicuramente non ci fermeremo fino a quando non vedremo l'opera interamente realizzata».