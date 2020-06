Tenta di sfuggire ai controlli della Polizia a Bari Centrale: denunciato per ricettazione

Un trentaseienne georgiano, disoccupato, senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per ricettazione dalla Polizia Ferroviaria di Bari.

In particolare gli operatori hanno notato il giovane scendere velocemente da un treno regionale con una bicicletta nuova. Alla loro vista, lo straniero ha cercato di dileguarsi. Rincorso e bloccato dagli agenti, l’uomo nascondeva nel suo zaino 30 confezioni di profumi e di cosmetici di note marche, per un valore approssimativo di 800 euro.

Poiché non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione sull’origine della merce e del mezzo, è stato indagato in stato di libertà, nonché multato per aver percorso uno dei sottopassaggi, durante la fuga in sella alla bicicletta, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini in transito.