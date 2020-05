Elezioni Regionali in Puglia, la Lega di Salvini candida Altieri

La Lega Puglia, a sorpresa, candida il barese Nuccio Altieri alle prossime Regionali in Puglia.

Lo annuncia il segretario regionale del partito, Luigi D’Eramo, attraverso un comunicato al termine di una riunione dell’esecutivo regionale.

«La Lega Puglia per Salvini Premier - si legge - ha un progetto politico di rinnovamento e concretezza, per offrire alla Puglia una visione di sviluppo economico e sociale fondato su una deregolamentazione reale, sostegni economici reali al sistema produttivo per incentivare l’occupazione e una sanità efficiente, moderna e capillare sul territorio». Si profila uno scontro con Fratelli d’Italia che, invece, già a gennaio scorso ha designato Raffaele Fitto come candidato della coalizione di centrodestra, visto che negli accordi nazionali la scelta in Puglia spettava proprio al partito di Giorgia Meloni.

«Il centrodestra - proseguono dalla Lega Puglia - è maggioranza nell’elettorato pugliese e come primo partito della coalizione, sentiamo la responsabilità di offrire idee e interpreti di questa nuova pagina politica. L'esecutivo regionale della Lega Puglia in maniera compatta, durante una riunione svoltasi alla presenza del vicesegretario federale Andrea Crippa, ha individuato in Nuccio Altieri il miglior candidato per interpretare questo nuovo progetto, sia per le sue esperienze di amministratore locale prima, come consigliere e poi vice Presidente Provincia di Bari, ma anche per le competenze nazionali maturate come parlamentare e oggi manager di una importante società partecipata di Stato di prima fascia. Il modello amministrativo della Lega può essere per la Puglia la locomotiva di un nuovo sviluppo per la nostra regione e per questo, offriamo alla coalizione - con spirito costruttivo - la nostra proposta per cambiare, vincere e governare una nuova Puglia, con un centrodestra unito».

«Se il gioco di qualcuno è quello di provare a favorire Emiliano spaccando il centrodestra con l'indicazione di una candidatura totalmente inadeguata, dobbiamo avere la forza ed il coraggio di denunciarlo pubblicamente perché non vogliamo essere complici».

E’ la reazione dell’eurodeputato della Lega, Andrea Caroppo, alla ufficializzazione della Lega Puglia della candidatura alle prossime Regionali in Puglia di Nuccio Altieri.

«Nella riunione di venerdì scorso - svela Caroppo - a Bari abbiamo avuto un confronto, in alcuni momenti, anche duro, sia sull'organizzazione del partito - che io, insieme a molti amministratori e dirigenti della Lega non condividiamo - sia sulla modalità di individuazione della candidatura per le prossime elezioni regionali. Al termine si era convenuto di non rilasciare dichiarazioni né comunicati ufficiali in ordine all’incontro, né tanto meno un’indicazione di candidato presidente».



Caroppo ritiene «non corretto l’agire di un gruppo dirigente che non rispecchia la reale composizione della Lega sul territorio». «Se la Lega - conclude - davvero vuole scegliere un candidato presidente da proporre alla coalizione ed in grado di vincere, deve cambiare metodo e sceglierlo basandosi su criteri opposti a quelli richiamati nella nota stampa del commissario regionale. Un candidato vincente deve essere riconoscibile, autorevole, e deve avere reale radicamento territoriale e consenso personale.. Nel caso di Altieri mancano tutte queste caratteristiche»