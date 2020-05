«Milioni per seggiolini dello stadio e neanche 1 euro per società baresi al collasso»

“Nel pieno di un'emergenza mondiale con enormi ripercussioni sull'economia, nel momento in cui tutta l'Italia discute su come sostenere la popolazione, far ripartire le aziende e aiutare il mondo dello sport dopo uno stop che ha causato danni e sofferenze a migliaia di società sportive, fa specie constatare che il Comune di Bari e l’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, spendano altri 3 milioni di euro per sostituire i seggiolini dello stadio San Nicola dopo averne già speso 1 mln a gennaio”- dichiara il consigliere dei Democratici-Ecologisti- Progressisti, Salvatore Campanelli.

Il consigliere Campanelli, che da tempo porta avanti iniziative a sostegno del mondo sportivo barese e che di recente ha presentato una mozione da portare all’attenzione del prossimo Consiglio comunale, incalza Palazzo di Città affermando che “ Trovo veramente inopportuno e di cattivo gusto che l'assessore Petruzzelli si faccia selfie davanti a seggiolini inutili in uno stadio vuoto, chiuso da mesi e che non sappiamo quando potrà riaprire e con quali modalità anticovid, mentre migliaia di operatori sportivi e centinaia di società sportive baresi patiscono enormi difficoltà, istruttori e operatori sportivi non hanno di che vivere e non vedono ancora un futuro o qualche possibilità di ripresa. Sarebbe legittimo che Amministrazione comunale e assessore rivedessero questa esorbitante delibera di Giunta del 27 febbraio scorso e che destinassero queste risorse per sostenere lo sport sociale e aiutare le società sportive prossime al baratro. E, lì dove non fosse possibile fare un passo indietro, sarebbe altrettanto legittimo chiedere che, esattamente come sono state reperite queste ingenti risorse per uno stadio inutilizzato e in stato di abbandono, il Comune metta mano alle casse e trovi quanto prima altrettante risorse per far fronte a situazioni ben più gravi e dai risvolti professionali e umani molto più pericolose. In tal senso chiederò il sostegno dei miei colleghi consiglieri nel prossimo Consiglio comunale”.