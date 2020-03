Emergenza coronavirus, Pani (M5S): «Sospendere il pagamento dei parcheggi»

“Ho provveduto oggi ad inviare una formale richiesta al Sindaco Decaro e al Presidente Amtab Vulcano per la sospensione totale o parziale dei pagamenti dei parcheggi nel territorio cittadino.” Afferma la portavoce del M5S Elisabetta Pani.

«Con i Il DPCM del 11 marzo 2020 - si legge in una nota del Movimento - sono state sospese tutte le attività commerciali, di ristorazione e di servizio alla persona e il sindaco ha deciso da alcuni giorni di ridurre le corse AMTAB. In realtà, andrebbe disincentivato il più possibile l’uso del mezzo pubblico che , per sua natura, può generare assembramenti, senza però interrompere il servizio in quanto non previsto dal DPCM».

“Molti cittadini baresi devono continuare a spostarsi per ragioni di lavoro e sarebbe opportuno incentivare il loro spostamenti con i mezzi privati; tutti quei lavoratori che agiscono nei settori sanitari, nella pubblica amministrazione, nella filiera dei generi di prima necessità hanno giustamente timore ad assembrarsi nei mezzi pubblici e vorrebbero poter usare il loro mezzo privato senza dover sostenere ingenti spese per la sosta.” continua la Pani.

“In numerosissimi comuni italiani sono state già attivate iniziative di sospensione dei pagamenti dei parcheggi (Torino, Venezia, Catania, Lecce e moltissimi altri) per questo ho chiesto di valutare anche a Bari la sospensione del pagamento dei parcheggi con strisce blu in tutto il territorio cittadino o, in alternativa, in alcune zone sensibili dello stesso (vicino ad ospedali, cliniche, uffici comunali ecc) e l’utilizzo del personale ausiliario in servizio per potenziare le attività di controllo per le strade cittadine volte a segnalare eventuali assembramenti o comportamenti scorretti da parte della cittadinanza ovvero irrispettosi delle indicazioni del DPCM.” conclude.