Elezioni, candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle: le preferenze delle Regionarie

Primo della lista a Bari c'è Sabino Mangano, che ottiene 246 preferenze, seguito da Daniele Amendolare (177) e Rosanna Angiulo (132).

Sono stati ufficializzati in serata i risultati delle votazioni sulla piattaforma Rosseau per i consiglieri candidati alle Regionali 2020 in Puglia per il Movimento 5 Stelle. .

I candidati consiglieri supporteranno il volto scelto dai pentastellati per sfidare il governatore uscente Michele Emiliano e il candidato del centrodestra Fitto, ovvero la portavoce in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia.



I risultati delle Regionarie del M5S in provincia di Bari

Sabino Mangano 246 - Daniele Amendolare 177 - Rossana Angiulo 132 - Maria Lorusso 122 - Marika Notarangelo 118 - Dario La Forgia 112 - Giovanni Volpe 100 - Giorgio Lacasella 97 - Fabio Leli 95 - Mariantonietta Ivone 84 - Caterina Grittani 68 - Michele Loseto 66 - Elisabetta De Lorenzo 63 - Giuseppe Scaraggi 54 - Antonio Lisi 38 - Nicola Rogliero 29 - Francesco Giuseppe Fiorino 27 - Vito Domenico Fabio Lotito 24 - Marianna Laddomada 22 - Nicola Muschitiello 21 - Giuseppe Lisi 21 - Maurizio Filieri 9 - Francesco Pansini 6 - Andrea Miraglino 3