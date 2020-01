Primarie Puglia, Comitato promotore: «Entusiasti della partecipazione»

"Il comitato è entusiasta della partecipazione. Considerando la pioggia in alcuni comuni, i dati che ci pervengono in chiusura sono relativi a una voglia di partecipare che sarà di esempio per tutte le regioni. Ci sono seggi che hanno triplicato il risultato e code ai seggi ancora da smaltire. La Politica nell'accezione più nobile del termine ha vinto".

Lo affermano - si legge in una nota dell'Ansa - alla chiusura dei seggi delle primarie del centrosinistra pugliese il garante del Comitato primarie, Mimmo Magistro e il presidente, Claudio Cesaroni.

I seggi sono stati chiusi alle 20, i dati definitivi sull'affluenza saranno diffusi dopo le 22.