Pagano (Pd): «Saluti romani per Meloni a Bari, ecco nuovo centrodestra»

"Nel giorno in cui la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 28 estremisti di destra, tra cui appartenenti a Casapound, Forza Nuova e Lealta e azione, accusati di apologia di fascismo per aver fatto saluti romani durante un corteo, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stata accolta a Bari al suo comizio dalle braccia tese per il saluto romano di alcuni suoi sostenitori. E’ quello che si può vedere dal video dell’intervento integrale della Meloni trasmesso sulla pagina facebook del quotidiano 'L’Attacco', da cui è tratto questo video. I moderati di centrodestra, ammesso che ci siano ancora moderati che possono sostenere questo centrodestra di estremisti, non hanno nulla da dire?".

Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Ubaldo Pagano che pubblica un video dove si vedono alcuni sostenitori di Fdi fare il saluto romano al termine dell'inno di Mameli che ha aperto il comizio di Bari.

"Tra l’altro anche il saluto finale di Giorgia Meloni - prosegue Pagano - al termine del comizio sembra davvero richiamare un saluto romano, basta vedere il filmato. Questo sarebbe il centrodestra che si candida alla Regione Puglia? La coalizione deisaluti romani? Proporranno un assessorato anche per Casapound? Una coalizione che procede in ordine sparso, con comizi separati di Meloni e Salvini, dietro i quali si nasconde il durissimo scontro di potere per l’ennesimo ritorno di Raffaele Fitto, alla sua terza ricandidatura".