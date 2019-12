Giorgia Meloni a Bari riempie piazza San Ferdinando

«Avevamo ragione nel dire che lo spazio scelto in Fiera del Levante non avrebbe contenuto l'entusiasmo che oggi hanno mostrato i pugliesi nell'accogliere il presidente di Fratelli d'Italia, on. Giorgia Meloni, a Bari. In piazza San Ferdinando circa cinquemila persone hanno riempito il luogo storico della destra pugliese. Migliaia di persone hanno quindi raggiunto Bari, anche dalle province, in autobus, in treno e con mezzi propri. Un entusiasmo incontenibile che ci dice che stiamo lavorando bene e che cresciamo ogni giorno».

E' il commento degli organizzatori dell'evento di questo pomeriggio a Bari con Giorgia Meloni.