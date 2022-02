Regione Puglia, i nuovi assessori: Palese alla Sanità, Lopane al Turismo

Sono Rocco Palese e Gianfranco Lopane i due nuovi assessori della Giunta Emiliano. Il governatore li ha nominati oggi: Palese, ex deputato di Forza Italia, ha ricevuto la delega alla Sanità che aveva lasciato l'epidemiologo Pierluigi Lopalco; Lopane, capogruppo di 'Con' in Consiglio regionale, guiderà i settori Cultura e Turismo. Inoltre Emiliano ha nominato la consigliera regionale Grazia Di Bari (M5S), consigliera delegata per le politiche culturali, il patrimonio materiale e immateriale e la valorizzazione dei borghi. "Esperienza, conoscenza del territorio, capacità di ascolto e coinvolgimento di tutte le componenti sociali, sindacali e politiche per realizzare il nostro programma di governo e perseguire il bene comune: sono queste - dichiara il presidente della Regione Michele Emiliano - le ragioni alla base del conferimento delle nuove deleghe. I miei auguri di buon lavoro ai due nuovi assessori e alla consigliera". La consigliera delegata, per l'esecuzione dell'incarico, potrà avvalersi dei mezzi e delle competenze di Arti Puglia, Fondazione Apulia Film Commission, del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio, nonché della collaborazione, per quanto possa occorrere, degli altri Dipartimenti e Agenzie della Regione Puglia, con potere di organizzare e porre in essere quanto alla stessa demandata mediante specifici gruppi di lavoro.

“Sono estremamente lusingato dalla fiducia che il Presidente Emiliano ripone nelle mie capacità e farò di tutto per esserne all’altezza. L’emergenza sanitaria, sociale ed economica che stiamo vivendo è una sfida che da assessore affronterò con la stessa dedizione e l’esperienza di medico di lungo corso con cui l’ho affrontata da quando, a marzo 2018, sono tornato a dirigere il Distretto sanitario di Gagliano del Capo. Da settembre 2020 ad oggi ce l’abbiamo messa tutta per assistere al meglio quanti più pazienti possibile, senza risparmiare le forze. E da quando è iniziata la campagna vaccinale non ci siamo mai fermati un attimo, somministrando centinaia di dosi di vaccino al giorno, anche nei giorni festivi e anche a domicilio. Come sempre, anche in questa sfida, metterò tutto me stesso, sperando che la mia passione, la mia dedizione e la mia esperienza medica ed amministrativa possano essere d’aiuto alla Puglia, ai pugliesi e all’intero sistema sanitario regionale a cui va dato atto di aver affrontato l’emergenza pandemica con impegno e professionalità senza precedenti”. E’ quanto afferma Rocco Palese in merito alla sua nomina ad assessore alla Sanità della Regione Puglia.