Sergio Mattarella riconfermato presidente della Repubblica

Il Parlamento ha scelto: Sergio Mattarella è il presidente della Repubblica. Nell’ottava votazione, il capo dello Stato, 80 anni, ha superato la maggioranza assoluta dei grandi elettori, fissata a 505 voti, con 759 preferenze. Mattarella ha dunque superato il bis di Giorgio Napolitano ed è il più votato dopo Sandro Pertini, che nel 1978 ottenne 832 preferenze su 995. Superato il quorum nell'Aula è esploso un applauso di oltre quattro minuti da parte dei grandi elettori presenti (quelli di FdI non hanno partecipato all'applauso). Dopo la proclamazione del risultato, i presidenti del Senato e della Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico hanno lasciato Montecitorio e sono saliti al Quirinale per comunicare a Mattarella l'esito del voto. «Desidero ringraziare per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per l’elezione nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, economico e sociale richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri cittadini» ha dichiarato Mattarella quando gli hanno comunicato il risultato.