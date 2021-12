Riparte il Congresso del PD: De Santis candidato alla segreteria provinciale

Dopo l'interruzione delle attività congressuali del Partito Democratico di Puglia dovuta al periodo di sospensione richiesto dalla commissione nazionale, ripartono i lavori in Terra di Bari. Ieri sera Domenico De Santis ha presentato la propria candidatura a segretario provinciale. «Gli obiettivi - si legge in una nota del PD - restano quelli enunciati da De Santis in precedenza: la costituzione di una convenzione del Centrosinistra, un tavolo composto dai partiti di centrosinistra, dal Movimento 5 Stelle e dalle liste civiche della coalizione regionale che si riconoscono nei valori della Carta Costituzionale e dell’Antifascismo. L’attenzione ai giovani, con la volontà di inserire dieci ragazzi nati dopo il 2000 (cinque uomini e cinque donne) nell’assemblea e nella direzione provinciale per ascoltare il loro punto di vista e trasmettere loro la passione per la politica. Il recupero del rapporto di continuità con i luoghi del lavoro: è necessario tornare ad essere protagonisti nelle fabbriche, nelle università, nelle aziende pubbliche e private, costruendo proprio lì i circoli tematici che consentano di ascoltare i problemi e mettere in atto le proposte e le soluzion». «Finalmente riprendiamo le fila di un discorso solo temporaneamente interrotto. La comunità del PD - ha affermato De Santis - ha bisogno di rimettersi in moto per affrontare le numerose sfide che ci attendono, tra queste confermare la propria centralità anche alle consultazioni politiche e accogliere e mettete a valore le diverse sensibilità e le peculiarità di ciascuno».