Draghi in visita a Bari: prima tappa alla Masmec, poi l'incontro con gli studenti del Cuccovillo

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, è arrivato a Bari, nella sua prima tappa istituzionale al Sud, in visita alla sede della Masmec, azienda leader nel settore delle tecnologie di precisione, robotica e meccatronica, dall'automotive al biomedicale.

Nella visita nello stabilimento nella zona industriale di Modugno, Draghi è accompagnato dal sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dal presidente e dall'amministratore delegato della società Michele e Daniela Vinci.

All'ingresso, è stato controllato il green pass a tutti, compreso il premier.

Il presidente Draghi visiterà prima la sede medicale e in particolare la tecnologia sviluppata attorno alla diagnostica Covid, i macchinari per processare tamponi. Poi farà un giro nella nuova sede in costruzione dell'automotive, business storico dell'azienda. Masmec, circa 300 dipendenti, da quasi quarant'anni progetta e realizza macchine e linee automatiche per l'assemblaggio e il collaudo di componenti automobilistici e della e-mobility, grazie anche a software di simulazione, virtual commissione, realtà virtuale e realtà aumentata. Da circa 15 anni, nel campo del biomedicale, ha avviato la progettazione e realizzazione di dispositivi innovativi in grado di semplificare il lavoro degli specialisti e migliorare la qualità delle cure per i pazienti, con sistemi di navigazione per lo svolgimento di procedure interventistiche o chirurgiche, anche mediante sistemi di elaborazione di imaging 3D e tecniche di realtà virtuale e aumentata, e macchinari per la medicina di laboratorio. L'azienda ha avviato da anni una collaborazione con l'Its Cuccovillo di Bari, contribuendo alla formazione specialistica post-diploma degli studenti che nello stabilimento svolgono anche stage. L'Its è la seconda tappa a Bari della visita di Draghi.