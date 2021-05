Inceneritore Bari-Modugno, L’Abbate (M5S): «Regione Puglia ascolti perplessità dei sindaci»

«La Regione Puglia ascolti le richieste dei sette sindaci dell’Aro Bari»

E' quanto dichiara la senatrice del Movimento Cinque Stelle e componente della Commissione Ambiente, Patty L'Abbate.

«L’inceneritore di rifiuti tra Bari e Modugno - dichiara la parlamentare - è un progetto assolutamente non compatibile con le esigenze sanitarie e ambientali dei territori. Per questo ritengo assolutamente urgente la proposta avanzata dagli amministratori locali di convocare un tavolo con il presidente Emiliano e l’assessore all’Ambiente Maraschio per scongiurare definitivamente un’opera che cancellerebbe i numerosi progressi delle comunità nella raccolta differenziata ed ecosostenibile dei rifiuti. Come rappresentante del territorio sono disposta a favorire ogni interlocuzione tra tutti gli enti interessati e sostengo con forza quanto deciso dal Comune di Bari e dal sindaco Antonio Decaro che, con atti concreti e amministrativi, ha ribadito la sua netta contrarietà all’impianto di ossicombustione. Scelte così impattanti sulla qualità della vita e dell’ambiente non possono essere calate dall’alto, ma devono essere concertate e affrontate con le comunità coinvolte. Inoltre vanno in controtendenza rispetto a tutte le politiche green messe in campo dal Governo per una vera transizione ecologica improntata alla sostenibilità ambientale. Pertanto la Regione non resti indifferente ai numerosi dubbi sollevati e dimostri da subito un’apertura al dialogo».