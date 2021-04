"Strade di Liberazione", l'iniziativa del Coordinamento Antifascista di Bari per il 25 Aprile

In occasione della ricorrenza del 25 aprile, domani alle 9,30 a Bari il sindaco e il presidente dell'Anpi provinciale deporranno una corona all'epigrafe dei 70 caduti partigiani di Bari e provincia, all'esterno di palazzo di Città.

Alle 16 avrà luogo l’iniziativa "Strade di Liberazione", proposta dall'Anpi nazionale, cui il Coordinamento Antifascista di Bari aderisce.

Di seguito è riportato un elenco di strade e di targhe che nella città di Bari ricordano figure e momenti dell'antifascismo e della lotta partigiana: gli antifascisti e le antifasciste potranno recarsi a deporre fiori in ognuno di questi luoghi, ai piedi delle targhe, qui come in ogni città d'Italia.

L'invito del Coordinamento Antifascista di Bari ai cittadini è quello di testimoniare la loro partrecipazione con fotografie da inviare alla pagina facebook “COORDINAMENTO ANTIFASCISTA – BARI” o, in alternativa, all’indirizzo e-mail “coord.antifascista.bari@gmail.com”; le foto confluiranno nel racconto corale di questa Festa della Liberazione curato dall’ANPI nazionale.

Sempre nell’ambito della commemorazione della giornata della liberazione, sono previsti due momenti di approfondimento in forma di webinar.

Il primo, promosso dall’associazione studentesca LINK con il Coordinamento Antifascista di Bari, dal titolo “L’antifascismo oggi: il valore della legge Scelba” in data 23 aprile 2021 alle ore 15.00, e il secondo “Cosa ci ha lasciato il colonialismo?” a cura del Coordinamento Antifascista il 28 aprile alle ore 18.00.

Targhe e strade di Bari

Targa per Benedetto Petrone, piazza della Libertà

Pietra d’inciampo per Michele Romito, largo Vito Maurogiovanni in via Venezia (Muraglia)

Targa per Giuseppe Di Vittorio, in piazza Chiurlia

Pietra d’inciampo per la Resistenza della Camera del Lavoro, piazzetta S. Anselmo (Bari Vecchia)

Epigrafe per i caduti del 9 settembre 1943, palazzo della Dogana Vecchia, corso Vittorio Veneto

Epigrafe e pietre d’inciampo per i caduti del 28 luglio 1943, piazza Umberto I

Epigrafe per i caduti della strage di Bologna, facciata del palazzo di Città

Targa per Giuseppe Zannini, portici della chiesa di S. Francesco, piazza Garibaldi

Pietra d’inciampo per Radio Bari in via Putignani 247

Giardino Rita Maierotti, via Brigata Regina

Via Caduti del 28 luglio 1943

Via Giuseppe Di Vagno

Piazza Antonio Gramsci

Via Fratelli Rosselli

Via Giacomo Matteotti

Via Caduti Partigiani

Via della Resistenza

Via della Costituente

Viale della Repubblica

Largo Due Giugno

Viale Giuseppe Di Vittorio

Via Adolfo Omodeo

Via Tommaso Fiore

Via Michele Cifarelli

Via Piero Delfino Pesce

Via Martiri di Marzabotto

Via Divisione Acqui

Via Bruno Buozzi

Via Gaetano Salvemini

Via Guido Dorso

Via Piero Gobetti

Via Guido De Ruggiero

Via Giovanni Amendola

Via Filippo Turati

Via Giuseppe Bartolo

Via Benedetto Petrone

Via Alfredo Violante (San Paolo)

Via Vincenzo Calace

Via Nicola Bellomo

Via Leonida Bissolati

Via Caduti della Strage di Bologna

Via Benedetto Croce

Via Natale Loiacono

Via Angelo Valle e Gianna Giglioli