Noicàttaro: al termine il piano asfalti. Innamorato: «Riqualificata un’area di 52mila mq»

“Un’intera area centrale della nostra città ha un volto completamente nuovo. Tra pochi giorni infatti saranno terminati i lavori di rifacimento del manto stradale e ripristinata la nuova segnaletica orizzontale”.

Lo dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato che questa mattina è stato nella zona interessata dai lavori di rifacimento dell’asfalto: un comprensorio che si estende per 52mila mq la cui viabilità è stata completamente riqualificata.

I lavori eseguiti sul blocco di strade oggetto di sopralluogo sono stati finanziati con 250 mila euro di cui una quota di 50 mila euro cofinanziata dal Comune.

L’area denominata “Calamità 1” copre una zona che si estende da via Dante (ad intersezione con via Primo Maggio) e viale della Repubblica, comprendendo il piazzale dei giardini Matteotti e via Deledda. A questo blocco si aggiunge via Perotti, via Terracini, via Leopardi, via Araldo di Crollalanza e via Capuana finanziate con il bando “Calamità 2”. Chiudono il lotto di interventi via Kuliskova e via di Crollalanza dove, in particolare, il manto stradale è particolarmente usurato.

“Abbiamo coinvolto anche i marciapiedi antistanti la scuola media Pascoli. In alcuni tratti, infatti, le radici degli alberi hanno sollevato il manto stradale e abbiamo colto l’occasione per creare aree verdi con piantumazione e nuovi arredi come le panchine retroilluminate a led. Possiamo affermare che un’intera area di Noicàttaro è stata rinnovata. Il progetto - conclude - ha interessato un’ampia area che, per la presenza di una scuola, del comando della Polizia Locale e la vicinanza con le vie commerciali, è da ritenersi attrattiva e di interesse collettivo. Siamo partiti da qui ma continueremo a progettare il restyling urbano della città”.