A Noicattaro la giunta approva il piano industriale di igiene urbana: ecco tutti i miglioramenti

Approvato in giunta il nuovo piano industriale di ottimizzazione del servizio di igiene urbana per il Comune di Noicàttaro. Dalla sostituzione delle buste dell’organico, all'ulteriore miglioramento della raccolta nella zona dei borghi residenziali verso mare, le novità sono tante e frutto di una condivisione con i cittadini.

“Le modifiche del Piano Industriale sono finalizzate a un servizio più consono alle esigenze del territorio - spiega l’assessore all’Ambiente e all’Agricoltura Vito Fraschini - tenendo conto di quelle che sono state le segnalazioni dei cittadini. Abbiamo voluto con queste modifiche migliorare ulteriormente l’attuale piano industriale con il quale comunque abbiamo raggiunto obiettivi importanti come l’80% di raccolta differenziata nel 2020”.

La giunta comunale, infatti, lo scorso 15 marzo ha approvato i nuovi servizi aggiuntivi al piano industriale, prevedendo molte novità, tra le quali la sostituzione delle buste dell'organico previste dal vecchio piano, con buste più grandi e più resistenti; l’installazione di un secondo distributore automatico per i kit della raccolta differenziata nei pressi dei borghi verso mare; il potenziamento del servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio per evitare lunghe liste d’attesa; l’istituzione della figura dell’ispettore ambientale per limitare sempre più il fenomeno degli abbandoni indiscriminati dei rifiuti.

“Abbiamo accolto l'esigenza dei residenti dei borghi verso mare attivando servizi integrativi come la raccolta sfalci verdi dedicata, vista la difficoltà in termini di distanza a raggiungere il Centro Comunale di Raccolta. Inoltre, sarà installato anche un altro distributore automatico dei kit per la raccolta differenziata con accesso tramite codice fiscale utente Tari, per garantire una maggiore comodità di distribuzione. Sempre per i borghi 'verso mare' - continua l’assessore - è stato potenziato il servizio di raccolta porta a porta, al fine di consentire il raggiungimento delle residenze ubicate nei viali 'impraticabili' delle aree condominiali recintate e chiuse”.

Le novità non finiscono qui e riguardano ancora una volta il servizio di raccolta: infatti, il piano prevede un ulteriore ritiro pomeridiano, sulla base di segnalazioni che perverranno durante la mattinata, garantendo, così, la raccolta dei rifiuti derivanti dai mercati rionali e quelli prodotti nella zona PIP, soprattutto nei periodi di picco lavorativo. Per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nelle campagne sarà istituita la figura dell’ispettore ambientale, mentre per il ritiro dei rifiuti ingombranti saranno implementate le ore a disposizione dell'azienda al fine di evadere più richieste in tempi brevi. La riduzione della tempistica di attesa ridimensionerà l'abbandono di tali rifiuti in campagna.

“Tutto ciò si va ad aggiungere ai servizi virtuosi già implementati con il precedente piano industriale - continua l’assessore Fraschini - come ad esempio l'installazione delle due isole di raccolta accessibili tramite tessera sanitaria, presenti nelle aree di pertinenza del Palazzetto dello Sport e di Reseda Petruzzi. Questi sistemi automatizzati, attivi h24, ci hanno permesso di raggiungere importanti risultati per la raccolta differenziata”.

“Abbiamo voluto recepire le istanze e i suggerimenti della collettività - spiega il sindaco Raimondo Innamorato - perseguendo l’obiettivo di aumentare sempre più l'efficienza del servizio di igiene urbana. In quattro anni abbiamo raggiunto risultati molto importanti, basti pensare alla percentuale di raccolta differenziata che nel 2019 ha permesso, per la prima volta, alla città Noicàttaro di essere inserita nel rapporto di Legambiente sui Comuni Ricicloni di Puglia. Dal nostro insediamento ad oggi siamo passati da una percentuale del 39% all’80%. Vogliamo che la gestione del ciclo dei rifiuti divenga via via sempre più sostenibile, continuando a contenere il costo complessivo del servizio e migliorando ancora gli attuali standard di raccolta differenziata raggiunti. Auspichiamo anche, superata la pandemia, di poter attivare il sistema di calcolo della raccolta differenziata pro capite propedeutico alla tariffazione puntuale”.