Michele Abbaticchio riconfermato vice sindaco della Città metropolitana di Bari

Ancora un “cronotachigrafo” alterato: sanzioni per 5.500 euro per un autotrasportatore

Non c’è sosta per le verifiche del Nucleo Autotrasporto della Polizia Locale di Bari: scoperto un altro dispositivo “cronotachigrafo” alterato. L’ultimo in ordine di tempo, domenica pomeriggio sulla SS16 direzione Nord proveniente dall'innesto