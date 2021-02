La neo assessora regionale Maurodinoia rinuncia al Consiglio comunale e alla Città Metropolitana

Anita Maurodinoia, eletta al Consiglio regionale nella lista del PD e nominata dal presidente Emiliano assessore ai Trasporti e alla Mobilità pugliese si è dimessa dal Comune di Bari e dalla Città Metropolitana.

«Lasciare il Comune e la Città Metropolitana di Bari dopo tanti anni di impegno politico, per potermi occupare a tempo pieno dell’impegnativo ruolo di assessore regionale - dichiara la Maurodinoia - se da un lato mi procura nostalgia, dall’altro mi riempie di ottimismo e di speranza confidando sulle qualità morali e politiche di chi mi sostituirà».

Alla più suffragata del Comune di Bari subentrerà Romeo Ranieri il primo dei non eletti con 1520 voti della lista “Sud al Centro”, che siederà in Consiglio per la terza volta, mentre, alla Città Metropolitana di Bari, approderà la Consigliera comunale di Bari Alessandra Anaclerio.

“Avendo avuto modo di apprezzare - conclude la Maurodinoia - durante i miei sette anni di consigliere comunale del capoluogo pugliese, le doti amministrative ed umane dei colleghi Romeo Ranieri e Alessandra Anaclerio, sono certa che entrambi svolgeranno il proprio compito con la serietà, professionalità e competenza che li contraddistingue, a vantaggio della nostra comunità. Da parte mia, anche se da assessore regionale, in sinergia con i subentrati ai quali rivolgo gli auguri di buon lavoro ed in collaborazione con tutti i consiglieri, gli assessori e il sindaco Decaro, continuerò ad occuparmi e preoccuparmi della crescita della città e del benessere dei baresi. Allo stesso modo, per quanto riguarda la ex provincia di Bari, oggi Città Metropolitana, che dopo circa 12 anni di mandato continuerò a portare nel cuore, non potrò fare a meno di contribuire e di sostenerla nell’esclusivo interesse dei cittadini dei 41 comuni che la compongono. Infine, un saluto ed un sentito ringraziamento a tutto il personale ed in modo particolare all’apparato tecnico ed amministrativo, sia del Comune sia della Città Metropolitana, che con competenza e professionalità mi hanno arricchito in questa indimenticabile esperienza politica ed umana”.