Nuovo basolato in tutto il centro storico, Innamorato: «Rifiorisce il cuore di Noicàttaro»

Il cuore del centro storico di Noicàttaro cambia volto: a breve, infatti, sarà completata la basolatura delle viuzze del nucleo antico cittadino. Un intervento che permetterà di migliorare la sicurezza delle strade e valorizzare la zona più antica della città.

“È da più di un anno che siamo partiti con la strutturazione di questo piano di interventi che comprende anche la posa della nuova pavimentazione in pietra - spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato - consapevoli della grande importanza che ha per tutta la collettività. Dopo il nostro insediamento abbiamo ricevuto molte segnalazioni dai residenti del borgo antico per il rifacimento dei fondi stradali che versavano in cattivo stato di conservazione. Abbiamo prontamente riscontrato queste istanze consapevoli di realizzare un intervento provvisorio che contemplasse la sola messa in sicurezza della viabilità. Oggi, invece, poniamo in essere un intervento profondo e definitivo, teso a valorizzare le viuzze antiche, mai trattate in precedenza".

Il progetto prevede la posa della pavimentazione in pietra e il rifacimento, laddove necessario, dei sottoservizi, così come concordato con gli enti proprietari degli impianti sottoposti al livello stradale.

“Con queste opere abbiamo pensato di cogliere l'occasione per sostituire anche le vetuste tubazioni e risolvere alcune criticità più volte segnalate dai residenti come la ridotta erogazione di acqua in alcuni periodi dell’anno e problematiche igienico sanitarie. Il piano è stato concordato con Aqp, 2iReteGas e Enel in una conferenza di servizi convocata dall’amministrazione comunale, con i quali abbiamo definito un piano di rinnovamento dei sottoservizi che prevede il rifacimento ex novo delle reti. Il nostro impegno per la rigenerazione urbana continua: il completamento della basolatura del nucleo antico della città - conclude il sindaco - è solo uno degli interventi che ci siamo prefissati in un’ottica di più ampia idea di valorizzazione del centro storico”.