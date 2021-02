Innamorato: «Istituti scolastici più sicuri e una nuova palestra per il comprensivo di Parchitello»

Sono due gli istituti comprensivi di Noicattaro che a breve saranno interessati dai lavori di edilizia scolastica: rifacimento del lastrico solare sia per l'istituto comprensivo De Gasperi - Pende che per l’istituto comprensivo Gramsci - Pascoli a cui si aggiunge la realizzazione ex novo della palestra nel comprensivo di Parchitello.

Le opere bloccate dalla pandemia, ora possono ripartire.

Già avviati da pochi giorni, gli interventi sul lastrico di copertura della scuola media Pende, per i quali sono stati impegnati dal civico bilancio 30 mila euro. I lavori prevederanno la rimozione delle chianche in graniglia e il ripristino dello strato di impermeabilizzazione sottostante attraverso resine che garantiranno la sicurezza degli spazi sottostanti.

A stretto giro, lo stesso intervento sarà effettuato nella scuola media Pascoli grazie al contributo di 100 mila euro proveniente da Regione Puglia. Sarà, quindi, impermeabilizzato parte del lastrico di copertura.

“Non ci saranno più infiltrazioni di acqua nelle aule - dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato che questa mattina ha fatto un sopralluogo per verificare lo stato dell’intervento sul lastrico solare della scuola Pende - purtroppo il periodo emergenziale di pandemia ci ha costretti a sospendere tanti cantieri, ma adesso possiamo ricominciare e portare a termine gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Lavori importanti per le scuole della nostra città, necessari e urgenti”.

“Ma c’è un’altra buona notizia - continua il sindaco - abbiamo affidato l’incarico per la realizzazione della palestra nel comprensivo di Parchitello e quindi a brevissimo ci sarà la consegna del cantiere alla ditta. Lo avevamo promesso alle famiglie e ai ragazzi del plesso di via Madonna di Lourdes che non hanno mai beneficiato di uno spazio adeguato per le attività sportive. Siamo riusciti a tenere fede alla parola data”.