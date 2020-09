"Arene culturali": ancora concerti, spettacoli, reading e laboratori gratuiti in tutta la città

Al via stasera, all’Arena della pace a Japigia, il programma della terza settimana di settembre delle “Arene Culturali”: concerti, spettacoli, reading e laboratori gratuiti promossi dall’assessorato comunale alle Culture in tutta la città.

“Proseguono gli appuntamenti con le Arene culturali - commenta l’assessora alle Cuture Ines Pierucci -, che da agosto, grazie alla competenza e alla vitalità dei nostri operatori culturali, propongono a cittadini e turisti un’offerta ampia e diversificata per andare incontro ai gusti di ogni tipo di pubblico. Questa settimana una delle più belle favole di tutti i tempi, il Pinocchio di Collodi, sarà affidata alla voce di Antonio Stornaiolo e alla maestria dei musicisti de Collegium musicum, mentre sabato e domenica prossimi il Kismet sarà aperto non stop per un weekend di festa dedicato alla musica con concerti, mercatino del vinile, laboratori e animazioni per i più piccoli. Iniziamo stasera all’Arena della Pace con due concerti da non perdere, per una nuova settimana all’insegna dello stare insieme in sicurezza”.

Tutti gli appuntamenti si svolgono nel rispetto dell’attuale normativa per il contrasto alla diffusione del Covid-19.



Il programma completo del calendario di Arene Culturali, che proseguirà fino al 30 settembre, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bari a questo link.

Lunedì 14 settembre

Arena della Pace - Japigia

ore 20.30

Fabio Lepore & Salvatore Russo Gypsy jazz trio

ore 21.00

Concerto dei Mezzotono

Martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 settembre

Centro diurno “I ragazzi di Don Bosco” - Libertà

ore 17.00

“Parole e Sassi”

la storia di Antigone per le nuove generazioni - laboratorio

Mercoledì 16 settembre

Largo Biancofiore - Torre a mare

ore 20.00

“Musica e risate sotto le stelle”

Pierluigi Patimo e Santino Caravella

Cortile Istituto Salesiano Redentore - Libertà

ore 20.00

“Le avventure di Pinocchio”

concerto a cura del Collegium Musicum con letture di Antonio Stornaiolo

Giovedì 17 settembre

Cortile Istituto Salesiano Redentore - quartiere Libertà

ore 21.00

“Suona con Shakespeare”

reading musicale: Filippo Lattanzi, percussioni, Giovanni Astorino, violoncello, letture dell’attrice Nunzia Antonino

Venerdì 18 settembre

Arena della Pace - Japigia

ore 18.30

Mostra “La bellezza della luce, estemporanea di pittura contemporanea”

ore 20

Concerto meditazione a cura dell’associazione Frammenti di Luce

Sabato 19 e domenica 20 settembre

Teatro Kismet Opera - Picone

a partire dalle ore 10 a mezzanotte

“Family & friends”

Due giorni di musica per tutti. Concerti, di set, spazio vinile, radio show, live painting, dj lab, animazione per bambini e tanti altri appuntamenti dedicati alla “grande famiglia” di appassionati di musica.

Domenica 20 settembre

Parco Gargasole - Carrassi

Mattina e pomeriggio

Laboratorio di clownterapia, laboratorio di teatroterapia, laboratorio di espressione creativa per bambini, laboratorio di improvvisazione teatrale, interviste agli anziani

ore 20.30

Spettacolo di improvvisazione teatrale a cura della compagnia ImprovAbili

Attività preparatorie e propedeutiche: nei tre giorni antecedenti l’evento gli attori gireranno per le strade con mascherine/disinfettanti/guanti illustrandone l’utilizzo tramite performance e coreografie collettive.