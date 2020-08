Al via la terza edizione del Bari Piano Festival ed è già sold out

Comincia domani a Bari, ed è già in sold out, la terza edizione del Bari Piano Festival, manifestazione promossa dal Comune di Bari - assessorato alle Culture e al Turismo, organizzata da Teatro Pubblico Pugliese, con il sostegno della Regione Puglia e Aret Pugliapromozione, PO Puglia FESR-FSE 2014/2020 Asse VI Azione 6.8, con il patrocinio del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, e in collaborazione con Apulia Film Commission. Direttore artistico, Emanuele Arciuli.

"Cari amici - commenta Arciuli in un messaggio - a pochi giorni dall’inizio del Bari Piano Festival 2020, tutti gli spettacoli hanno già esaurito i posti prenotabili. È una dimostrazione di affetto e fiducia che ci rincuora, specie in un momento così duro e difficile. Ma anche un motivo di rammarico per le tante persone che non avranno la possibilità di assistere alle manifestazioni. Anche per questo preghiamo chi, avendo prenotato, non possa assistere agli spettacoli per qualche motivo, di informarci per tempo, in modo da rendere disponibili quei posti ad altri spettatori.

Quest’anno le norme antiCovid impongono una serie complicatissima di restrizioni, divieti e limiti logistici.

Ad esempio, non è possibile montare - come avevamo pensato - dei maxi schermi, perché creerebbero assembramenti. E non è semplice trovare luoghi alternativi a quelli già individuati da mesi, perché devono possedere requisiti particolari (sempre per le norme di cui sopra), e dunque le scelte erano quasi obbligate, e rese ancora più stringenti dalla concomitanza con il Bif&st.

Un motivo in più per sperare che, anche grazie al comune senso di responsabilità, si esca presto dall’incubo che ci accompagna da ormai sei mesi.

Con l’augurio e anzi la promessa che, il prossimo anno, saremo tutti uniti in un abbraccio festoso nel segno della Musica. Grazie della vostra vicinanza".

sabato 22 Agosto



Fortino S. Antonio - ore 18.30

Parole senza musica – Gianrico Carofiglio

Conversazione sulla musica con Emanuele Arciuli

Con la collaborazione di Libreria Laterza

Gianrico Carofiglio è nato a Bari. È stato a lungo un pubblico ministero, specializzato in indagini sulla criminalità organizzata. Nel 2007 viene nominato consulente della commissione parlamentare antimafia e dal 2008 al 2013 è senatore della Repubblica. Ha scritto racconti, romanzi, saggi. I suoi libri, sempre in vetta alle classifiche dei best seller, sono tradotti in tutto il mondo. Ha creato il popolarissimo personaggio dell'avvocato Guido Guerrieri. Per Einaudi ha pubblicato il racconto La doppia vita di Natalia Blum raccolto nell'antologia Crimini italiani (Stile libero 2008), Cocaina, con Massimo Carlotto e Giancarlo De Cataldo (Stile libero 2013 e e Super ET 2014), Una mutevole verità (Stile libero 2014, Super ET 2016 E Super ET 2018, Premio Scerbanenco), La regola dell'equilibrio (Stile libero 2014, Super ET 2016 e Super ET 2018), Passeggeri notturni (Stile libero 2016 e Super ET 2017), L'estate fredda (Stile libero 2016 e Super ET 2018), Le tre del mattino (Stile libero 2017 e Super ET 2019), La versione di Fenoglio (Stile Libero 2019), La misura del tempo (2019) e Non esiste (2020).