Petruzzelli, 125mila euro per lo spettacolo per ragazzi “La notte di San Nicola”

In arrivo a Bari i cuscini berlinesi, dissuasori di velocità che non ostacolano i mezzi di soccorso

Attualità

Bari è una delle tre città in Italia ad essere stata scelta per questa sperimentazione che, a partire dal prossimo mese di febbraio, sarà avviata lungo le vie Calefati, Putignani e Nicolai in corrispndenza di via Sparano