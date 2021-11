World Press Photo Bari: prorogata fino al 21 novembre la mostra nel teatro Margherita

Una settimana in più: World Press Photo Exhibition 2021, la mostra di fotogiornalismo più importante del mondo, resterà aperta nel teatro Margherita di Bari, fino a domenica 21 novembre. La proroga giunge a pochi giorni dalla fine dell'esposizione - prevista inizialmente per domenica 14 - e a seguito di quattro settimane di grande affluenza. Dopo aver raggiunto il traguardo di oltre 3mila ingressi nel primo fine settimana di apertura, infatti - riferisce una nota - World Press Photo Bari 2021 ha continuato a far registrare un gran numero di visitatori per tutto il mese di esposizione.Tante le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado che, accompagnate dai propri docenti, hanno fatto visita alla mostra e ancora tante quelle che hanno presentato richiesta per i prossimi giorni. Da qui la scelta di prolungare di sette giorni il termine, in modo da consentire l'accesso a chiunque abbia voglia di visitare la mostra, garantendo il pieno rispetto delle misure di sicurezza. La mostra è organizzata, come ogni anno, da CIME, realtà pugliese tra i maggiori partner europei della Fondazione World Press Photo di Amsterdam e attiva da diversi anni nell'organizzazione di eventi.