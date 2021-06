Magna Grecia Awards 2021, Bari capitale della cultura della vita

Questa mattina nella sala Massari di Palazzo di Città, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 24° edizione del Magna Grecia Awards, il prestigioso premio ideato e diretto dallo scrittore e regista Fabio Salvatore, che quest'anno si terrà, il prossimo 25 giugno, nella suggestiva cornice del sagrato della Basilica di San Nicola di Bari, città che per un giorno diventa la capitale della cultura della vita.

Una serata ricca di ospiti, di valori e di emozioni, presentata da Fabio Salvatore e Nunzia De Girolamo, organizzata per celebrare e promuovere un'idea di bellezza legata alle virtù dello spirito, un nuovo umanesimo dopo l'annus horribilis che che tutti hanno vissuto, il ritorno alla vita e alla libertà.

"Ed io avrò cura di te", chiaro omaggio al compianto maestro Franco Battiato, è il claim di quest'edizione così speciale, un riferimento alla cura, all'attenzione e all'amore non tanto verso se stessi, quanto verso il prossimo.

“Raccontare e condividere la vita è un insegnamento che la pandemia ci ha fatto fortemente capire. - afferma Fabio Salvatore - Non condividere come si fa in un post ritoccato, ma narrare la verità, perché la verità ci porta all’amore. Questa edizione avrà il sapore della cura del cuore e dell’anima, della bellezza di ciò che vive dentro noi e che sarà raccontata da tutti i nostri ospiti e premiati, uomini e donne che ci lasceranno un grande messaggio: la vita non riparte, continua anche quando perdi ogni equilibrio. Il Magna Grecia Awards è proprio questo, “il dolce stil novo” dell’umanità».

“Voglio ringraziare gli organizzatori del Magna Grecia Awards per aver scelto la città di Bari come palcoscenico per la 24° edizione dell’evento – commenta il sindaco Antonio Decaro -. Ne siamo onorati, perché avremo la possibilità di ospitare tante personalità nazionali e internazionali che potranno visitare la città e siamo contenti perché in questo momento in cui siamo tutti coinvolti nella frenesia della riapertura e della ripresa, forse corriamo il rischio di dimenticare che ci sono tante persone ancora in difficoltà che non dobbiamo lasciare indietro. A questo ho pensato leggendo quel verso della canzone di Battiato, claim dell’evento, che ci ricorda che non dobbiamo mai dimenticare che ci sono tanti cittadini, oggi più mai, che pian piano stanno sfumando le tutele introdotte dal regime di emergenza, che hanno, e avranno ancora bisogno della nostra cura e delle nostre attenzioni. Per questo mi piace che sia il cuore della città vecchia ad ospitare questa manifestazione. Un quartiere capace di esprimere un’umanità straordinaria, dove nei vicoli, nelle piazze, nei cortili, sui sagrati delle chiese ci si sente un’unica famiglia perché nessuno viene lasciato da solo. E con la nostra grande famiglia accoglieremo le personalità importanti del mondo dell’informazione, dell’arte, dello spettacolo, della società, che quella sera saranno premiati per il loro impegno in favore degli altri”.

“Mi emoziona vedere e percepire come la Puglia e i pugliesi ancora una volta si stiano adoperando per donare qualcosa di sé al mondo culturale ed in particolar modo alla cultura della vita. Celebrarla e raccontarla è il miglior modo per ritornare a riprenderci la nostra identità. - commenta Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia - E mi emoziona ancor di più sapere che il 25 avrò l’onore di tributare un riconoscimento ad Aleida Guevara che ci insegna da donna e da medico, come suo padre, come tenere sempre alta la speranza attraverso l’impegno professionale e civile, la dedizione, l’amore verso il prossimo”.

Tra gli ospiti che riceveranno l'ambito riconoscimento, selezionati per il contributo alla società offerto nell’ultimo anno attraverso la propria attività artistica, civile o sociale, interverranno molti personaggi della cultura, della comunicazione, dello spettacolo e dell’imprenditoria, accanto a giovani talenti e influencer di punta del panorama italiano, per consolidare la connessione avviata lo scorso anno con le nuove generazioni e i loro linguaggi.

Oltre ai premiati, sono tante le figure di spicco che presiedono l'iniziativa: Mons. Vincenzo Paglia, Presidente Onorario, Nunzia De Girolamo in qualità di Presidente d'Edizione e, in veste di madrina d’eccezione, Lorella Cuccarini, ormai da anni ambasciatrice straordinaria dell’evento.

Saranno ancora presenti a Bari, la soprano anglo-italiana Carly Paoli in qualità di Extraordinary World Ambassador e le Extraordinary Ambassador Anna Dello Russo, giornalista e icona della moda italiana nel mondo, ed Elisa Maino, influencer tra le più seguite e apprezzate, nonché numerosi ospiti tra cui Giovanni Caccamo, Laura Valente e Angelina Mango, Cristiano Caccamo, Paola Di Benedetto, Marta Losito e Gordon. Il progetto Magna Grecia Awards è curato dall'autore televisivo Gianfranco Scancarello.

Nel corso della serata sarà inoltre conferito il Premio Mango al cantautore Fulminacci da Laura Valente, moglie dell'artista scomparso nel 2014.

Il Magna Grecia Awards 2021 rinnova inoltre la sua partnership solidale con il progetto 30 Ore per la Vita, di cui Lorella Cuccarini è socio fondatore e testimonial, e si svolge sotto il patrocinio di importanti partner istituzionali: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Puglia, Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari, Teatro Pubblico Pugliese.

Ispirato ai valori e agli ideali della cultura greca, il Magna Grecia Awards è un premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore per "celebrare il cuore, il pensiero, l'azione" e valorizzare l’operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte”.

In collegamento live streaming, è intervenuta Aleida Guevara, figlia di Che Guevara e medico pediatra a Cuba, che sarà premiata, nella serata del 25, per il suo impegno nella gestione dell’emergenza Covid-19.