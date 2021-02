Riapre il Museo Civico di Bari: accesso gratuito dal lunedì al venerdì

Palese: giunta approva progetti esecutivi per il rifacimento dell’asfalto su alcune strade

Attualità

Le strade interessate: vico III Lepore e via D’Annunzio; via del Tamerice e 15^ traversa del Tamerice, viale dell’Eucalipto, viale dell’Oleandro, via Attilio Alto e via Domenico Fazio; complanare della strada Bitonto-Palese