Oggi è il compleanno di Niccolò Piccinni: torna la festa del Fai e del Museo Civico

Oggi la città di Bari celebra il compleanno di Niccolò Piccinni, il grande musicista e compositore che nel 1700 contribuì ad innovare l’Opera Buffa. Nato a Bari (16 gennaio 1728) e formatosi al Conservatorio di Napoli, fu invitato a Parigi dove riscosse grandissimo successo alla corte della regina Maria Antonietta di Francia.

Il FAI Delegazione Bari, in collaborazione con il Museo Civico Bari, organizza per il secondo anno consecutivo il “Compleanno di Piccinni”, evento proposto da Micaela Paparella, consigliera delegata alle Politiche di valorizzazione del Patrimonio storico-artistico ed architettonico, in collaborazione con l’assessora alle Culture a al Turismo Ines Pierucci.

Questo il programma della giornata:

- Dalle ore 17.00

Sulla pagina facebook della Delegazione FAI di Bari sarà disponibile la prima visione del videotour dedicato a Piccinni e ai luoghi piccinniani più significativI, realizzato dall'associazione Formediterre con la regia di Antonio Minelli e la grafica di Alessia Carrieri, musiche di Niccolò Piccinni, revisione di Grazia Bonasia - ensemble Il Mondo della Luna.

Soprano Vittoria Didonna

Baritono Giuseppe Naviglio

Direttore d'orchestra Grazia Bonasia.

L’istallazione visiva laser site pecific, realizzata per il video all'interno di Casa Piccinni, è di Ada Costa. L’artista pugliese ha utilizzato elementi in vetro che ha posto in uno stretto dialogo, attraverso il raggio laser di colore rosso, con la sagoma del sommo musicista. Collaborazioni e contributi: Galleria Misia Arte, Fondazione Petruzzelli, Aurora Di Benedetto per l'Accademia delle Belle Arti Bari, Amedeo D'Albis per le riprese dell'Opera Garnier di Parigi, il Liceo artistico De Nittis - Pascali Bari, Mario Adda Editore, associazione I Luoghi della Musica.

- Dalle ore 18 alle ore 22

La statua di Niccolò Piccinni sarà illuminata da DmB Italia srl di Marco Iannone, sulle note di brani musicali di Niccolò Piccinni, revisione di Grazia Bonasia - ensemble Il Mondo della Luna.

- Per l’occasione la vetrina della libreria La Feltrinelli di Bari è dedicata a Niccolò Piccinni, con un allestimento con QR Code per scoprire il video tour dedicato a Piccinni, a cura di Antonio Minelli e Alessia Carrieri, associazione Formediterre in collaborazione con Paolo Comentale, Granteatrino Casa di Pulcinella.

Il “Compleanno di Piccinni” è patrocinato da: Comune di Bari, Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni, Fondazione Petruzzelli, Alliance Francaise.