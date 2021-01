Bando contributi a imprese e associazioni culturali: 59 i beneficiari

È in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari l’esito dell’avviso per la concessione dei contributi alle imprese e associazioni culturali per l’anno 2020, con l’indicazione degli importi assegnati ai singoli beneficiari. L’elenco complessivo, distinto tra le associazioni e/o imprese tenute o meno al pagamento dell’imposta del 4%, conta complessivamente 59 soggetti.

«Attraverso questo bando - commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci - abbiamo voluto sostenere gli investimenti effettuati dalle associazioni e dalle imprese culturali in quest’anno difficile, segnato dall’emergenza sanitaria e dalla chiusura dei luoghi dello spettacolo dal vivo. Sin dall’inizio della pandemia, abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili, a cominciare dal bando Arene Culturali per finire con il progetto Palcoscenico, che nelle prossime settimane porterà il teatro in televisione, con il solo obiettivo di testimoniare concretamente la vicinanza dell’amministrazione comunale agli operatori della cultura, cui va il merito di essersi adeguati a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza via via individuate dal governo puntando sulla creatività e sulla sperimentazione di nuove forme di intrattenimento e di condivisione. A dispetto di un’emergenza che sembra non avere fine, continuiamo a sperare di poter tornare al più presto a vivere le emozioni dello spettacolo dal vivo».

L’importo complessivo del bando è pari a 300mila euro.