Rogo a Bari nell'ex liceo Socrate abitato da migranti: verifiche in corso

Un sopralluogo è in corso da parte dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco per verificare i danni provocati dal rogo scoppiato questa mattina all’interno dell’ex liceo Socrate di Bari, dove da un decennio vivono circa sessanta migranti. Sul posto ci sono anche pattuglie della Polizia locale e gli assessori comunali ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso e al Welfare Francesca Bottalico. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare ma le fiamme, partite da uno dei locali della struttura, sono state domate in poco tempo. Gli accertamenti in corso servono a verificare che l’edificio sia sicuro per consentire agli abitanti residenti, che al momento sono all’esterno in attesa, di poter rientrare.