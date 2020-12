Opere edili in area sottoposta a vincolo paesaggistico: scatta sequestro in località 'Cala Paura'

Il personale della Guardia Costiera, appartenente al Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Direzione Marittima di Bari, in seguito ad un'indagine finalizzata al controllo del territorio, ha posto sotto sequestro sul litorale a sud di Bari, e più precisamente in località 'Cala Paura', a Polignano, un’area di circa 11.000 metri quadrati, ubicata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e confinante con il demanio marittimo.

Il sequestro preventivo, operato con il coordinamento della Procura della Repubblica, si è reso necessario - spiegano gli investigatori - "a seguito dell’accertamento di reati in campo edilizio, demaniale e paesaggistico. In particolare, il personale del N.O.P.A. della Guardia Costiera ha verificato l’esecuzione di diverse opere edili notevolmente difformi rispetto a quanto autorizzato, nonché alcune addirittura sine titulo".